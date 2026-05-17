ضبط تشكيلين عصابيين بالقاهرة تخصص نشاطهما في سرقة المشغولات الذهبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 02:18 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيلين عصابيين يضما (7 أشخاص من ضمنهم 4 سيدات "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة والإسكندرية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة المساكن والمشغولات الذهبية بأسلوبى "المغافلة ، وإقتحام الشقق الخالية من قاطنيها " بدائرة قسمى شرطة (السيدة زينب ، عين شمس)، وضُبط بحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية).





بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.