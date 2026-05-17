ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 02:18 مساءً - فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى يضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة محطات تقوية الشبكات المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم داخل مخزن "كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية" وضُبط بداخله على (عدد من الأجهزة والأدوات الخاصة بمحطات تقوية الشبكات) ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة مستغلين سابقة عملهم كعمال سابقين لإحدى الشركات المسئولة عن صيانة الأجهزة الخاصة بشبكات أبراج المحمول ، وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.