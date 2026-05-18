‏الكويت تدين العدوان الذي تعرضت له السعودية عبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 09:29 صباحاً - تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية والتي تم التصدي لها بنجاح، في استمرارٍ لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2817، وبما يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.

‏والوزارة إذ تدين ذلك الاعتداء السافر، لتؤكد وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة اراضيها.