وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية مستجدات الأوضاع فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 07:24 مساءً - تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من "بياتة ماينل رايزينجر " وزيرة خارجية النمسا، وذلك اليوم الاثنين، لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

 

أطلع الوزير عبد العاطي نظيرته النمساوية خلال الاتصال على الاتصالات والجهود المصرية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة وتغليب المسار الدبلوماسي، مؤكداً أهمية دعم المسار التفاوضي الامريكى - الايرانى، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومنوهاً بمواصلة مصر في جهودها المكثفة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في هذا الصدد. وجدد التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أمن الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.

 

الأوضاع في غزة

كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع فى قطاع غرة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أن التصعيد الحالي في المنطقة لا يجب أن يصرف الأنظار عن ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء مهام اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة.

 

وفيما يتعلق بالأوضاع فى لبنان، أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت والداعم للبنان الشقيق، والرافض لأي مساس بسيادته أو سلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ دون انتقائية.

 

خفض التصعيد في الاقليم

 

ومن جانبها، أشادت وزيرة خارجية النمسا بالدور البناء الذى تلعبه مصر بالتنسيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين فى خفض التصعيد فى المنطقة، واتفق الوزيران على مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا تنفيذاً لآلية التشاور السياسي القائمة، والعمل على تكثيف الجهود لخفض التصعيد، مشددين على أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأمثل لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة.

 

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

