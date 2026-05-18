خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء.. وزير الشباب والرياضة يتفقد المدينة الشبابية والمدينة الرياضية بجنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 09:30 مساءً - أجرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة جولة تفقدية بالمدينة الشبابية والمدينة الرياضية بمحافظة جنوب سيناء، للاطمئنان على مستوى الخدمات والمنشآت المقدمة للشباب والرياضيين، ومتابعة أعمال التطوير الجارية داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

ورافق الوزير خلال الجولة كل من محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وأحمد كمال المدير التنفيذي للمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ.

وتفقد الوزير عددًا من المنشآت والقاعات بالمدينة الشبابية، إلى جانب متابعة الإمكانات المتوفرة داخل المدينة، مشددًا على أهمية الحفاظ على كفاءة المنشآت واستمرار رفع مستوى الخدمات المقدمة بما يليق بالشباب المصري.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة المدينة الرياضية بجنوب سيناء، واطلع على مستوى تجهيزات الملاعب والصالات والمنشآت الرياضية المختلفة، مشددًا على أهمية استمرار أعمال التطوير والصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة المنشآت الرياضية وتعظيم الاستفادة منها في استضافة الفعاليات والبطولات الرياضية.

ووجّه وزير الشباب والرياضة باستمرار أعمال التطوير والصيانة داخل المدينة الشبابية والمدينة الرياضية بجنوب سيناء، بما يسهم في تعزيز دورهما في خدمة شباب المحافظة واستقبال شباب الجمهورية في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية والشبابية.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف توفير بيئة متكاملة تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب، وتعزيز ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع المصري.