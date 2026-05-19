رابط يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:23 صباحاً - يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة قوية تجمع بين آرسنال وبيرنلي مساء اليوم الإثنين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل آرسنال اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، ما يجعل الفوز في هذه المباراة خطوة حاسمة في طريق الفريق اللندني نحو التتويج باللقب.

ويعول فريق المدرب ميكيل أرتيتا على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه القوية، قبل خوض الجولة الأخيرة التي قد تحسم مصير البطولة بشكل رسمي.

أما بيرنلي، فيخوض المواجهة بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، لكنه يسعى للظهور بصورة جيدة أمام متصدر المسابقة وتحقيق نتيجة تحفظ له ماء الوجه في نهاية الموسم.

موعد مباراة آرسنال وبيرنلي اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بيرنلي

تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُذاع المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كيفية مشاهدة مباراة آرسنال وبيرنلي عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو خدمة بي إن كونكت للمشتركين في باقات شبكة بي إن سبورتس.

معلق مباراة آرسنال وبيرنلي

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق التونسي عصام الشوالي.