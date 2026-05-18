وزير الخارجية الإسبانية: نعمل مع مصر على حل أزمات المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 09:30 مساءً - قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إن بلاده تعمل مع جمهورية مصر العربية على حل أزمات المنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي من العاصمة الإسبانية مدريد، أن مصر دولة ذات أولوية بالسنبة لإسبانيا في جميع أنواع التعاون.

بدر عبد العاطي في إسبانيا

وقد توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاثنين، إلى مدريد في زيارة ثنائية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وعقد وزير الخارجية خلال الزيارة مشاورات سياسية مع نظيره الاسباني لبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.