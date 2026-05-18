وزير التعليم يوقع اتفاقية مع مؤسسة البكالوريا الدولية لمراجعة كتب البكالوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 11:18 مساءً - قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، وذلك لمراجعة الأطر التربوية وأساليب

التقييم التي تقوم عليها عدد من الكتب الدراسية المُطورة ضمن نظام البكالوريا المصرية.

مصر لتحديث منظومة التعليم

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الشراكة تعكس رؤية مصر لتحديث منظومة التعليم من خلال التعاون الدولي، مع الحفاظ على الطابع والخصوصية الخاصة بالنظام التعليمي المصري.

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو بناء نظام تعليمي قادر على المنافسة عالميًا، ويزود الطلاب ليس فقط بالمعرفة، بل بالمهارات والقيم والكفاءات اللازمة للمستقبل.

تعزيز جودة المناهج

وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا الاتفاق يعكس تنامي انخراط مصر مع أبرز المؤسسات والمنظمات التعليمية الدولية، في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز جودة المناهج، ونظم التقييم، وتنمية قدرات المعلمين، وتحسين مخرجات الطلاب عبر مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام مصر المستمر ببناء نموذج حديث للتعليم الثانوي يتوافق مع المعايير الدولية، مع بقائه راسخًا في الهوية الوطنية، والدقة الأكاديمية، والأولويات الوطنية للسياسة التعليمية.

مؤسسة البكالوريا الدولية تراجع الأطر التربوية ومنهجيات التقييم

وبموجب اتفاقية التعاون، ستقوم مؤسسة البكالوريا الدولية بمراجعة الأطر التربوية ومنهجيات التقييم المضمنة في بعض كتب البكالوريا المصرية، بهدف تعزيز ممارسات التدريس والتعلم وتقييم الطلاب بما يتماشى مع المبادئ التعليمية المعترف بها دوليًا.

ويمثل نظام شهادة البكالوريا المصرية إصلاحًا وطنيًا يهدف إلى إعداد الطلاب لمتطلبات التعليم العالي وسوق العمل الحديث، حيث يركز النظام على تنمية مهارات التفكير النقدي، والتحليل، والفهم متعدد التخصصات، والبحث العلمي، والتواصل، والمسؤولية الأخلاقية، والتعلم التطبيقي.