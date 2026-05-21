تعيين طارق السيد مشرفًا فنيًا على أكاديميات الزمالك في السعودية ضمن خطة تطوير المواهب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 05:18 مساءً - أعلن نادي الزمالك عن تعيين طارق السيد، نجم الفريق السابق، مشرفًا فنيًا على أكاديميات النادي في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خطة النادي لتطوير منظومة الأكاديميات داخل مصر وخارجها، وتوسيع دائرة اكتشاف المواهب لإعداد جيل جديد يمثل القلعة البيضاء مستقبلًا.

وجرت مراسم توقيع العقود بحضور زياد البارودي، مدير أكاديميات الزمالك الخارجية، إلى جانب محمد الوقاد، مدير شركة «إن بي إنترناشونال» الوكيل الحصري لأكاديميات الزمالك في السعودية، في خطوة تؤكد توجه إدارة النادي للاستفادة من خبرات نجومه السابقين لدعم قطاع الأكاديميات.

ويأتي اختيار طارق السيد ضمن استراتيجية مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتعاون مع إدارة الأكاديميات، للاعتماد على أبناء النادي في الجوانب الفنية والرياضية المختلفة، بهدف نقل خبراتهم إلى الناشئين وتأسيس قاعدة قوية من المواهب القادرة على تمثيل الزمالك بما يليق بتاريخ النادي العريق.