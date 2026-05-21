مصدر بالسياحة : لا يوجد اختراق لموقع حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

مصدر بالسياحة : لا يوجد اختراق لموقع حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

بلومبيرج : ارتفاع أسعار النفط خلال جلسة التداول بعد تقارير حول احتفاظ إيران باليورانيوم

بلومبيرج : ارتفاع أسعار النفط خلال جلسة التداول بعد تقارير حول احتفاظ إيران باليورانيوم

وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية تبحثان استعدادات المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الدولية المقبلة

وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية تبحثان استعدادات المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الدولية المقبلة

تعيين طارق السيد مشرفًا فنيًا على أكاديميات الزمالك في السعودية ضمن خطة تطوير المواهب

تعيين طارق السيد مشرفًا فنيًا على أكاديميات الزمالك في السعودية ضمن خطة تطوير المواهب

أخبار اليمن : لبنان.. شهداء بغارات وقصف صهيوني مُكثف

أخبار اليمن : لبنان.. شهداء بغارات وقصف صهيوني مُكثف

أخبار اليمن : ألبانيز: احتجاز نشطاء "أسطول الصمود" قرصنة

أخبار اليمن : ألبانيز: احتجاز نشطاء "أسطول الصمود" قرصنة

أخبار اليمن : ليست دواءً... عادة بسيطة قد تساعد في خفض سكر الدم

أخبار اليمن : ليست دواءً... عادة بسيطة قد تساعد في خفض سكر الدم

أخبار اليمن : "أونروا": تزايد انتشار القوارض والطفيليات في غزة

أخبار اليمن : "أونروا": تزايد انتشار القوارض والطفيليات في غزة

أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 72,775

أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 72,775

وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يعقدون اجتماعا ثلاثيا بالقاهرة ويصدرون بيانا مشتركا

وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يعقدون اجتماعا ثلاثيا بالقاهرة ويصدرون بيانا مشتركا

الرئيسية أخبار مصرية

تعيين طارق السيد مشرفًا فنيًا على أكاديميات الزمالك في السعودية ضمن خطة تطوير المواهب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعيين طارق السيد مشرفًا فنيًا على أكاديميات الزمالك في السعودية ضمن خطة تطوير المواهب

تعيين طارق السيد مشرفًا فنيًا على أكاديميات الزمالك في السعودية ضمن خطة تطوير المواهب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 05:18 مساءً - أعلن نادي الزمالك عن تعيين طارق السيد، نجم الفريق السابق، مشرفًا فنيًا على أكاديميات النادي في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خطة النادي لتطوير منظومة الأكاديميات داخل مصر وخارجها، وتوسيع دائرة اكتشاف المواهب لإعداد جيل جديد يمثل القلعة البيضاء مستقبلًا.

 

وجرت مراسم توقيع العقود بحضور زياد البارودي، مدير أكاديميات الزمالك الخارجية، إلى جانب محمد الوقاد، مدير شركة «إن بي إنترناشونال» الوكيل الحصري لأكاديميات الزمالك في السعودية، في خطوة تؤكد توجه إدارة النادي للاستفادة من خبرات نجومه السابقين لدعم قطاع الأكاديميات.

 

ويأتي اختيار طارق السيد ضمن استراتيجية مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتعاون مع إدارة الأكاديميات، للاعتماد على أبناء النادي في الجوانب الفنية والرياضية المختلفة، بهدف نقل خبراتهم إلى الناشئين وتأسيس قاعدة قوية من المواهب القادرة على تمثيل الزمالك بما يليق بتاريخ النادي العريق.

 

22f6f7db-cc1f-41c0-90a0-fa746bb8871d

 

c52bfddb-4022-4c32-8945-d0c88eb0d128

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

مركز معلومات المناخ : انكسار موجة الحر الشديدة بدءًا من اليوم ولمدة 10 أيام

أخبار ذات صلة

0 تعليق