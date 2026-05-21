وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية تبحثان استعدادات المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الدولية المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 05:18 مساءً - عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث خطط إعداد المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية للاستحقاقات المقبلة على المستويين القاري والدولي، المدرجة على الأجندة الرياضية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية.

وتناول اللقاء مناقشة برامج تجهيز المنتخبات للمشاركات الدولية القادمة، والعمل على توفير الدعمين الفني والإداري اللازمين، بما يضمن تحقيق نتائج متميزة تعكس مكانة الرياضة المصرية على الساحة العالمية.

كما استعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستضافة محافظة الإسكندرية لبطولة البحر المتوسط خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري، مع متابعة الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة، بما يضمن خروجها بصورة تليق بقدرة مصر على تنظيم كبرى الأحداث الرياضية، إلى جانب تذليل أي عقبات قد تواجه الوفود المشاركة.

وشهد اللقاء أيضًا بحث خطة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، المقرر إقامتها خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، بالإضافة إلى مناقشة التصورات الأولية للاستعداد لدورة الألعاب الإفريقية 2027 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية «لوس أنجلوس 2028».

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع حرص القيادة السياسية على دعم القطاع الرياضي وأبطال مصر، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لتوفير بيئة مستقرة وداعمة تسهم في تطوير أداء اللاعبين والأجهزة الفنية، وتعزز من مكانة الرياضة المصرية إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الرياضة المصرية في مختلف المحافل الدولية المقبلة.