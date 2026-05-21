بلومبيرج : ارتفاع أسعار النفط خلال جلسة التداول بعد تقارير حول احتفاظ إيران باليورانيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 05:18 مساءً - أفادت وكالة بلومبيرج، اليوم الخميس، بارتفاع أسعار النفط خلال جلسة التداول إلى نحو 107 دولارات للبرميل.

وقالت ان الارتفاع يأتي على خلفية تقرير يفيد بأن المرشد الأعلى الإيراني أصدر توجيها بالاحتفاظ باليورانيوم المخصب في البلاد.

وقالت وكالة رويترز، إن توجيه المرشد الإيراني صدر خشية أن يؤدي إرسال اليورانيوم إلى الخارج إلى جعل إيران أكثر عرضة لهجمات من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت قد أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» بأن طهران ردت على الرسالة النصية التي أرسلتها واشنطن عبر الوسيط الباكستاني. وقالت اليوم الخميس، إن الرد الإيراني على المقترح الأمريكى تضمن الإطار العام للاتفاق، وإجراءات بناء الثقة كضمانات.

هل ساهمت الرسالة الأمريكية في تقليص الخلافات؟

وأشارت إلى أن الرسالة التي أرسلتها واشنطن ساهمت في تقليص الفجوات إلى حد ما، لكن إحراز المزيد من التقدم يحتاج تعهدًا بوضع حد للحرب من جانب الولايات المتحدة.وأوضحت أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، لطهران تهدف إلى تقليص المزيد من الفجوات، والتوصل إلى إعلان رسمي عن مذكرة التفاهم.

 

