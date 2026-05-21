بلومبيرج : ارتفاع أسعار النفط خلال جلسة التداول بعد تقارير حول احتفاظ إيران باليورانيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 مايو 2026 05:18 مساءً - أفادت وكالة بلومبيرج، اليوم الخميس، بارتفاع أسعار النفط خلال جلسة التداول إلى نحو 107 دولارات للبرميل.

وقالت ان الارتفاع يأتي على خلفية تقرير يفيد بأن المرشد الأعلى الإيراني أصدر توجيها بالاحتفاظ باليورانيوم المخصب في البلاد.