وزير الشباب والرياضة يبحث مع اتحاد الوشو كونغ فو خطة التطوير ودعم المنتخبات الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 05:18 مساءً - عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للوشو كونغ فو، في إطار متابعة خطط عمل الاتحادات الرياضية، ودعم مسيرة التطوير والإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء استعراض خطة الاتحاد للفترة القادمة، إلى جانب مناقشة أبرز ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، والنتائج التي حققها الاتحاد على مستوى المشاركات والبطولات المختلفة، فضلًا عن بحث سبل تطوير منظومة اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف العناصر الواعدة لدعم المنتخبات الوطنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع جميع الاتحادات الرياضية، بما يضمن توفير الدعم اللازم للمنتخبات الوطنية، ويسهم في تحقيق المزيد من النجاحات على المستويين القاري والدولي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الاتحاد المصري للوشو كونغ فو في تطوير اللعبة ورفع مستوى المنافسة.

حضر الاجتماع المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للوشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، واللواء علي القرقاري عضو مجلس إدارة الاتحاد، اللواء محيي أبو زيد عضو مجلس الإدارة، والعميد الكيلاني فاروق عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد البكاتوشي المدير التنفيذي للاتحاد.