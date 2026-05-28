حمزة عبد الكريم يشارك في إحماء المنتخب خلال ودية روسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 10:24 مساءً - ظهر حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر في استاد القاهرة الدولي خلال مواجهة  الفراعنة أمام روسيا الودية، في أول ظهور له ضمن معسكر الفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026.

 

وتُعد مباراة روسيا إحدى أبرز محطات الإعداد قبل المونديال، في إطار البروفة قبل الأخيرة للمنتخب، على أن يختتم الفراعنة مبارياته الودية بمواجهة قوية أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

 

وشارك حمزة عبد الكريم في أجواء اللقاء من خلال التواجد مع الفريق، حيث ظهر أثناء أداء تدريبات الإحماء رغم جلوسه على مقاعد البدلاء، في خطوة تعكس رغبة الجهاز الفني في منحه فرصة الاحتكاك والاندماج مع أجواء المنتخب.

 

ويغيب الثنائي محمد صلاح لحصوله على راحة، وحمدي فتحي بسبب تعرضه للطرد في مباراة إسبانيا الماضية.

 

 

 

تشكيل منتخب مصر أمام روسيا

- حراسة المرمى: مصطفي شوبير

 

- الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم حافظ

 

- الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

 

- الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو"

 

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفي زيكو - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.

 

27 لاعبا في القائمة الأولية لمنتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفراعنة المبدئية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم علي أن يتم اختيار من بينهم 26 لاعباً عقب ودية روسيا.

 

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي  - مصطفي شوبير - المهدي سليمان  - محمد علاء.

 

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم  - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

 

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه  - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

 

الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.

 

