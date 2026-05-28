انطلاق مباراة مصر وروسيا باستاد القاهرة الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 10:24 مساءً - انطلقت منذ قليل صافرة بداية المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر وروسيا على أرضية استاد القاهرة الدولي، والتي تأتي ضمن برنامج إعداد الفراعنة المكثف لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتحظى المواجهة بأهمية كبرى للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، حيث تعد البروفة قبل الأخيرة للمنتخب قبل دخول المعترك المونديالي، على أن يختتم الفراعنة سلسلة مبارياتهم الودية بمواجهة نارية أمام منتخب البرازيل في السابع من يونيو المقبل.

وشهدت الكواليس التي سبقت انطلاق اللقاء لفتة طيبة بحضور النجم محمد صلاح في استاد القاهرة لدعم زملائه، حيث ظهر في أجواء إيجابية ووصلة مزاح مع إبراهيم حسن مدير المنتخب، وزميله حمدي فتحي، رغم خروجه من قائمة المباراة بقرار من الجهاز الفني لمنحه راحة سلبية إثر ضغط المباريات المتواصل.