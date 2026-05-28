ظهور خاص لمحمد صلاح في استاد القاهرة قبل مواجهة روسيا..

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 10:24 مساءً - ظهر محمد صلاح نجم منتخب مصر في استاد القاهرة الدولي رغم عدم مشاركته في المباراة الودية أمام منتخب روسيا، ضمن برنامج الإعداد للفراعنة قبل كأس العالم 2026.

 

وتعد مواجهة روسيا واحدة من أبرز محطات الاستعداد، في إطار البروفة قبل الأخيرة للمنتخب قبل خوض المونديال، على أن يختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة قوية أمام البرازيل يوم 7 يونيو المقبل.

 

وشهدت كواليس اللقاء ظهور محمد صلاح في أجواء ودية داخل الملعب، حيث دخل في وصلة من المزاح مع إبراهيم حسن مدير المنتخب، وكذلك مع حمدي فتحي لاعب الفريق، وسط حالة من الأجواء الإيجابية داخل المعسكر.

 

ويغيب محمد صلاح عن المباراة بقرار من الجهاز الفني لمنحه راحة بعد ضغط المباريات، فيما يغيب حمدي فتحي بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد في مواجهة إسبانيا الودية الماضية، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاق العالمي المرتقب.

 

تشكيل منتخب مصر أمام روسيا

- حراسة المرمى: مصطفي شوبير

 

- الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم حافظ

 

- الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

 

- الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو"

 

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفي زيكو - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.

 

27 لاعبا في القائمة الأولية لمنتخب مصر

 

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفراعنة المبدئية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم علي أن يتم اختيار من بينهم 26 لاعباً عقب ودية روسيا.

 

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي  - مصطفي شوبير - المهدي سليمان  - محمد علاء.

 

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم  - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

