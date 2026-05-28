تنزانيا تتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاماً على حساب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 11:18 مساءً - تأهل منتخب تنزانيا للناشئين إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً، عقب فوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب الأمير مولاي الحسن، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة التأهل لصالح المنتخب التنزاني.

تشكيل منتخب مصر امام تنزانيا

بدأ الفراعنة الصغار المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: محمد جمال، عادل علاء، ياسين تامر، محمد السيد (الديزل).

خط الوسط: أحمد بشير، عمر فودة.

وسط هجومي: أدهم حسيب، أحمد صفوت، دانيال تامر.

الهجوم: خالد مختار (مهاجم وحيد).

مشوار المنتخبين إلى نصف النهائي

منتخب مصر: تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوز عريض في ربع النهائي على كوت ديفوار بنتيجة (4-1). وكان الفراعنة قد استهلوا مشوارهم في المجموعات بالتعادل السلبي أمام إثيوبيا، ثم الفوز على تونس (2-1)، قبل الهزيمة أمام المغرب (2-1)، ليتأهل المنتخب كوصيف للمجموعة ويضمن رسمياً بطاقة العبور إلى كأس العالم المقبلة.

منتخب تنزانيا: يدخل اللقاء بدافع تحقيق المفاجأة وضرب موعد في المباراة النهائية لكتابة تاريخ جديد. وكان المنتخب التنزاني قد حجز مقعده في نصف النهائي بعد سيناريو مثير أمام الجزائر، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (3-3) قبل أن يحسم ركلات الترجيح لصالح بنتيجة (4-3).