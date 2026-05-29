بدء أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة من اليوم حتى منتصف يونيو المقبل

الروتين الصباحي الصحي لـ Gwyneth Paltrow: مفيد أم مبالغ فيه؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 08:18 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، انطلاق أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة المصريين من مكة المكرمة بالأراضي المقدسة اليوم، حيث تغادر 8 رحلات جوية تحمل على متنها 476 حاجاً، وذلك في مستهل عملية تفويج الحجاج إلى أرض الوطن بعد إتمامهم أداء مناسك الحج للموسم هذا العام.

 

وتستمر هذه الرحلات حتى منتصف شهر يونيو المقبل، وفق جدول زمني يراعي توزيع الرحلات على مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، على أن البعثة دفعت بلجانها الميدانية المتواجدة بمطاري المغادرة بالمملكة لمتابعة وتوديع حجاج السياحة المغادرون جواً والذين يبلغ عددهم نحو 35 ألف حاج من إجمالي حجاج السياحة.

وأضافت أن هذه اللجان تتولى مرافقة الحجاج ومتابعة إجراءات سفرهم وتذليل أية عقبات قد تواجههم حتى وصولهم الى أرض الوطن، بما يسهم في تيسير رحلة العودة وتحقيق أعلى درجات الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن هناك لجان مماثلة تتولى مهمة استقبال الحجاج فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي ومطارات الوصول بالجمهورية، بما يسهم في تيسير إنهاء إجراءات الوصول ، وذلك في إطار تنسيق مستمر على مدار الساعة بين كافة لجان البعثة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تواصل تنسيقها مع كافة الجهات المعنية لمتابعة حركة عودة حجاج السياحة أولاً بأول حتى عودة آخر فوج منهم، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم منذ المغادرة وحتى العودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

 

