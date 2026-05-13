تجديد رئاسة مصر للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي الإيسيسكو بالإجماع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 05:18 مساءً - في إطار أعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمنعقدة بمدينة قازان بجمهورية تتارستان، أجمعت الدول الأعضاء على تأييد تمديد رئاسة جمهورية مصر العربية للمؤتمر العام لدورة جديدة.

دعم مسارات العمل الإسلامي

وجاء هذا القرار تجديدًا للثقة في الدور المصري داخل منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، وفي رئاسة المؤتمر العام ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، لما شهدته الفترة الماضية من جهود فاعلة بذلت طوال 4 سنوات التزمت فيها مصر بدعم مسارات العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

كما عكس هذا التوافق نجاح جهود التنسيق والمتابعة التي اضطلعت بها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بما يعزز من الحضور المصري داخل المنظمة، كما تم التوافق فيما يخص تشكيل هيئة رئاسة المؤتمر العام عن اختيار السنغال نائبًا لرئيس المؤتمر العام، والمالديف مقررًا للمؤتمر العام.