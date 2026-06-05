الآن.. تردد قناة beIN SPORTS 1 FTA الجديد...

الآن.. تردد قناة beIN SPORTS 1 FTA الجديد...

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الآن.. تردد قناة beIN SPORTS 1 FTA الجديد...

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الآن.. تردد قناة beIN SPORTS 1 FTA الجديد...

الآن.. تردد قناة beIN SPORTS 1 FTA الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 03:29 صباحاً - تزايدت خلال الفترة الأخيرة معدلات البحث عن تردد قناة beIN SPORTS 1 FTA لنقل مباريات كأس العالم 2026، وأيضًا بجانب اهتمام الجماهير الرياضية بمتابعة أبرز البطولات المحلية والعالمية، خاصة مع اقتراب العديد من المنافسات الكبرى التي تستحوذ على اهتمام عشاق كرة القدم في مختلف الدول العربية.

ما تقدمه قناة beIN SPORTS 1 FTA

تعتبر قناة beIN SPORTS 1 FTA المفتوحة من أبرز القنوات الرياضية التي نجحت في استقطاب ملايين المشاهدين، بفضل تقديمها محتوى رياضيًا متنوعًا يشمل مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية المهمة، إلى جانب برامج التحليل والاستوديوهات المتخصصة التي تواكب أهم الأحداث لحظة بلحظة.

ويحرص الكثير من المتابعين على تحديث بيانات استقبال القناة بشكل مستمر لضمان الحصول على أفضل جودة ممكنة للصوت والصورة، حيث تعمل إدارة القناة على إجراء تحديثات دورية للترددات بهدف تحسين كفاءة البث وتقليل المشكلات الفنية التي قد تؤثر على تجربة المشاهدة.

تردد قناة beIN SPORTS 1 FTA الجديد على الأقمار الصناعية 2026

نكشف لجميع عشاق الساحرة المستديرة تردد قناة beIN SPORTS 1 FTA، لمتابعة كأس العالم 2026، وهي تأتي كما يلي:

  • القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 10922.

الاستقطاب هو عمودي "V".

معدل الترميز هو 27500.

  • القمر الصناعي هو عرب سات

التردد هو 12245.

الاستقطاب هو أفقي "H".

معدل الترميز هو 27500.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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