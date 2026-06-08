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الجيش الإسرائيلى : دمرنا منظومات دفاعية استراتيجية فى إيران

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الجيش الإسرائيلى : دمرنا منظومات دفاعية استراتيجية فى إيران

الجيش الإسرائيلى : دمرنا منظومات دفاعية استراتيجية فى إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 12:30 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير منظومات دفاعية استراتيجية في إيران، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

إيران تطلق صواريخ على شمال إسرائيل

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة شمال إسرائيل عقب إطلاق الصواريخ الإيرانية، فيما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تعليق الدراسة اليوم في أنحاء إسرائيل كافة كإجراء احترازي.

وأفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بعدم تسجيل إصابات مباشرة جراء الهجوم الصاروخي، باستثناء إصابة امرأة تبلغ من العمر 79 عامًا بجروح متوسطة أثناء توجهها إلى أحد الملاجئ في شمال البلاد.

وفي مدينة حيفا، أعلنت البلدية فتح جميع الملاجئ العامة ومحطات الكرمل أمام السكان، كما قررت إلغاء جميع الفعاليات العامة وتعليق الدراسة والأنشطة الرياضية والثقافية، التزامًا بتعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وفي ظل المخاوف من تصعيد إضافي، طالبت السفارة الأمريكية في إسرائيل جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بالبقاء في أماكن آمنة حتى إشعار آخر.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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