رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "نرهادو" الدولية للأدوية بالسادس من أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 03:30 مساءً - خلال جولته اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة نرهادو الدولية للأدوية والمُكملات الغذائية؛ يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وعددٍ من مسئولي الشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن الزيارات المتتابعة للصروح الصناعية في قطاع الدواء، تأتي بهدف دعم فرص نموه، كأحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية المتقدمة على أجندة الدولة المصرية؛ لدوره المحوري في توفير المنتجات الدوائية للاحتياج المحلي وفتح آفاق للتصدير.

بدوره أشار وزير الصحة والسكان إلى أن قطاع الصناعات الدوائية في مصر، يُحقق نمواً ملحوظاً وتطورًا دائمًا؛ من حيث الطاقات الانتاجية، والتقنيات المُستخدمة، وتنوع الأصناف المُصنعة، وآفاق التصدير، ومواكبة احتياجات المجالات العلاجية المتنوعة، مؤكداً أن هذه المؤشرات الايجابية تأتي مدفوعة باهتمام الدولة بتوفير كافة المقومات لنمو هذا القطاع الحيوي.

كما أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تواصل جهودها لجذب كبرى الشركات العالمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية معها من أجل زيادة استثماراتها ودعم خطط الدولة لتوطين الصناعات الدوائية في مصر، وتوفير أحدث المستحضرات العلاجية للمواطنين محلياً.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تقديمي من الدكتور محمد شلبي، الرئيس التنفيذي للمصنع، الذي أشار إلى أن شركة "نرهادو" تأسست عام ١٩٩٦، وتضم خبرات قادمة من شركات دوائية عالمية مُتعددة، تُحقق للشركة تنوع المهارات وتكامل الخبرات لتصبح نموذجاً مميزاً في صناعة الدواء، ويبلغ حجم استثماراتها 2 مليار جنيه، وتضم ١١٧٠ موظفاً.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي خط الانتاج بالمصنع، مصحوباً بشرح من المهندس حازم محمود، نائب رئيس الشركة، الذي أوضح أن منطقة الانتاج للمرحلتين الأولى والثانية تصل مساحتها إلى نحو 3270 م٢، بطاقة انتاجية سنوية تبلغ 600 مليون كبسولة، و840 مليون فيلم سريع الذوبان، بنسبة مكون محلي تصل إلى 60% كجزء من التزام الشركة بتعزيز المكون المحلي، كما تُقام المعامل على مساحة 420 م٢، وتصل سعة المخازن إلى 2600 بالتة، بما يجعل المصنع يتميز بأكبر سعة إنتاجية في الشرق الأوسط، وتنوع في المنتجات والتركيزات.

وأوضح نائب رئيس الشركة أن "نرهادو" ساهمت في تقديم أحدث شكل دوائي مبتكر في السوق المصرية والشرق الأوسط، من الأفلام سريعة الذوبان، والذي بدأت مرحلة التسجيل والتطوير له منذ عام ٢٠١٤، ويتميز بسهولة الاستخدام، وسرعة التأثير، وفعالية علاجية عالية، كما تعمل الشركة على تطوير وانتاج مجموعة واسعة من الأدوية التي تغطي أهم المجالات العلاجية؛ بما في ذلك: أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الأعصاب والسكري، وصحة المرأة، وأمراض الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي، والأورام، وأمراض العُقم، وتواصل الشركة من خلال هذه المجالات، التزامها الراسخ بتحسين جودة الحياة وتعزيز صحة الإنسان في جميع المراحل العمرية.

وواصل الدكتور محمد شلبي، الرئيس التنفيذي للمصنع، حديثه خلال التفقد، حيث أشار إلى أن الشركة تقوم حالياً بتصدير نحو 112 صنفا دوائيا، إلى حوالي 15 دولة حول العالم، بعوائد صادرات كبيرة وحجم مبيعات مُتصاعد، مضيفاً أن "نرهادو" تحتل مركزاً متقدماً في سوق الدواء المصرية، بين أكثر من ١٤٠٠ شركة، وتستهدف أن تكون بين أول خمس شركات بحلول عام ٢٠٢٨.

كما قدم الرئيس التنفيذي للمصنع شرحاً حول توسعات الشركة، حيث أوضح أنه من المستهدف تنفيذ المرحلة الثالثة باستثمارات تبلغ نحو ١.٥ مليار جنيه، تضيف إلى المصنع مساحة تصل إلى ٢١٠٠ م٢، كما تضيف طاقة إنتاجية شهرية بنحو ٧٠ مليون فيلم سريع الذوبان، وتسهم أيضاً في توفير ١٠٠٠ فرصة عمل جديدة.

كما تم استعراض اسهامات شركة "نرهادو للأدوية" في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة تؤمن بأهمية التعليم والتدريب في تحسين الظروف المعيشية للأفراد، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي للمُجتمع، حيث تتبنى عدداً من المبادرات والبرامج بهدف تطوير القدرات والكفاءات والمؤهلات لدى الأفراد بما يتناسب مع سوق العمل، وتركز الشركة على محور التعليم والتدريب بشكل خاص، على تأهيل الشباب للقيادة بهدف إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية واستكمال بناء المجتمع.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الشركة عقدت بروتوكولات تعاون مع 12 جامعة حكومية وخاصة للتعاون في البحث والتطوير ومجالات التدريب، كما نظمت حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بإجمالي أكثر من ألفي مستفيد، إلى جانب المشاركة في تنظيم قوافل طبية مجانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصلت بخدماتها إلى أكثر من 3000 مستفيد، فضلاً عن توفير فرص للتدريب الصيفي في مجال الصناعات الدوائية لطلبة كليات الصيدلة، والتحق بها أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة على مدار 4 سنوات.