مصر تؤكد على ضرورة سرعة التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد والتوتر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 02:18 مساءً - أكدت جمهورية مصر العربية في بيان لوزارة الخارجية المصرية على الأهمية البالغة لسرعة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وايران يراعى شواغل جميع الأطراف المعنية وعلي رأسها دول المنطقة، وبما يسهم فى تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد والتوتر والارهاب، خاصة فى ظل التداعيات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية الخطيرة التى تشهدها المنطقة والعالم على مدار الأشهر الأخيرة.

وأعادت مصر التأكيد على أهمية سرعة التوصل لهذا الاتفاق لاستعادة الامن والاستقرار بالمنطقة، ومعالجة جميع الملفات والقضايا العالقة، بما فى ذلك الملف النووى الايرانى، وحرية الملاحة فى مضيق هرمز، بما يسهم فى إنهاء الحرب بشكل كامل واستعادة الهدوء بالمنطقة.

وفي هذا السياق، شدد مصر على ضرورة احترام جميع الأطراف للمبادئ العامة للقانون الدولى وميثاق الامم المتحدة، خاصة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وحظر استخدام القوة في تسوية المنازعات، والتركيز علي الحلول السياسية والدبلوماسية.

كما تؤكد علي أهمية عدم التصعيد وتمهيد الأجواء للتوصل لتفاهمات توافقية تفتح المجال لمعالجة باقى الأزمات فى المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع فى المنطقة، من خلال اعادة تركيز الانتباه على الأوضاع المأساوية فى قطاع غزة والضفة الغربية والعمل على استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الاولى لخطة الرئيس الامريكى دونالد ترامب للسلام والبدء الفوري في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة.