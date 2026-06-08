وزير العمل في "النساجون الشرقيون" لتشجيع الاستثمار والتنمية والصناعة الوطنية وتكريم العمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 02:18 مساءً - شهد وزير العمل، حسن رداد، اليوم الإثنين، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها مجموعة النساجون الشرقيون بمصانعها بمحافظة الشرقية، لتكريم نخبة من العاملين المتميزين ضمن برنامج "وسام الرواد"، وذلك بحضور وزير القوي العاملة الأسبق ،رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب د. محمد سعفان ،والسيدة ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة المجموعة، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين. واستهل وزير العمل زيارته بجولة تفقدية داخل عدد من أقسام المصنع، اطلع خلالها على مراحل الإنتاج المختلفة، وآليات العمل الحديثة، وجهود الشركة في تطوير بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري، بما يعزز الإنتاجية ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وخلال الاحتفالية، أكد الوزير أن تكريم العمال المتميزين يعكس ثقافة مؤسسية راقية تقوم على تقدير الجهد والعطاء، وترسيخ قيم الانتماء والإبداع داخل مواقع العمل، مشيراً إلى أن العامل المصري يمثل الركيزة الأساسية لكل نجاح صناعي وتنموي تشهده الدولة المصرية. وأوضح أن مجموعة النساجون الشرقيون تُعد واحدة من أبرز القلاع الصناعية الوطنية، ونموذجاً ناجحاً للشراكة بين الإدارة والعامل، بما حقق لها مكانة متميزة في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكداً أن الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة يعدان من أهم عوامل النجاح والاستدامة.

وقال الوزير إن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً غير مسبوق بملف العمل والعمال، من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في جهود التنمية وزيادة الإنتاج.

ووجّه الوزير رسالة إلى العاملين الذين شملهم التكريم، مؤكداً أن ما حققوه من تميز وإخلاص وانضباط يستحق التقدير، وأن هذا التكريم يمثل حافزاً لمواصلة العمل والابتكار، مشدداً على أن كل إنجاز يتحقق على أرض مصر يقف وراءه عامل مخلص ومنتج يسهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. وفي ختام الكلمة أعرب وزير العمل عن تقديره لمبادرة مجموعة النساجون الشرقيون في تكريم العاملين المتميزين، مؤكداً أن تعزيز ثقافة التقدير داخل مواقع العمل يمثل أحد أهم عوامل رفع الإنتاجية وتحقيق الاستقرار، ومتمنياً للمجموعة والعاملين بها المزيد من النجاح والتقدم، ولمصر دوام التنمية والازدهار.

وأعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن تقديره لمبادرة مجموعة النساجون الشرقيون بتنظيم احتفالية "وسام الرواد" لتكريم العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة من العطاء والإخلاص، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس ثقافة مؤسسية راقية تقوم على الوفاء لأصحاب الإنجازات وتقدير دورهم في دعم مسيرة الإنتاج والتنمية. وأشاد المحافظ بالدور الوطني الذي تضطلع به المجموعة في توفير فرص العمل وتعزيز الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن النماذج المكرمة تمثل قدوة للأجيال الجديدة وتجسد قيم العمل الجاد والانتماء والمسؤولية.

ومن جانبه، أعرب السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، عن تقديره الكبير للعمالة المصرية، مؤكدًا أنها من أفضل القوى العاملة على مستوى العالم متى توفرت لها الإمكانات والفرص المناسبة، مستشهدًا بما يحققه المصريون في مختلف الدول الأوروبية من قصص نجاح وإنجازات مشرفة تعكس كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة. وأكد أن العمل عبادة وأمانة ومسؤولية يتحملها كل عامل أمام الله قبل أي جهة أخرى، مشددًا على أن الإخلاص والإتقان يمثلان أساس التقدم والنجاح لكل المجتمعات، وأن هذه القيم مطلوبة من العمال في جميع أنحاء العالم، ومن بينهم عمال مصر الذين يواصلون أداء دورهم الوطني في دفع عجلة التنمية والإنتاج. وأضاف أن تكريم العمال يمثل مناسبة تستحق الاحتفاء والفخر، لما يقدمه العمال من جهود مخلصة في بناء الأوطان وتحقيق التنمية، داعيًا إلى التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية والعمل الجاد، باعتبارها السبيل لتحقيق الآمال والطموحات. كما أشاد بالدور الوطني الذي قام به الراحل محمد فريد خميس، مؤكدًا أنه كان نموذجًا لرجل الأعمال الذي يقدر العامل ويحترمه ويتعامل معه باعتباره شريكًا أساسيًا في النجاح، مشيرًا إلى أن السيدة ياسمين خميس والسيدة فريدة خميس تواصلان المسيرة بنفس النهج والمسؤولية. واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى عمال مجموعة النساجون الشرقيون على ما يبذلونه من جهد وعطاء لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.