"مجاور" يتفقد لجان امتحانات الثانوية الصناعية بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 03:30 مساءً - تفقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الدبلومات الفنية (الثانوية الصناعية) بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بمدينة العريش، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال اللجان، واطمأن على انتظام الامتحانات داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد المحافظ أهمية التعليم الفني في إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل ودعم خطط التنمية، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح، ومشيدًا بجهود القائمين على العملية الامتحانية في تحقيق الانضباط وانتظام العمل داخل اللجان.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 2769 طالباً وطالبة، تم تقسيمهم على مختلف التخصصات الفنية بمدارس المحافظة لضمان أداء الامتحانات في أجواء مستقرة ومجهزة بكافة وسائل الراحة.

وجاء تفصيل أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات بحسب التخصصات الفنية على النحو التالي: 1531 طالباً وطالبة بالتعليم الصناعي، و 691 طالباً وطالبة بالتعليم التجاري، و٤٥٧ طالباً وطالبة بالتعليم الزراعي، بالإضافة إلى 90 طالباً وطالبة بالتعليم الفندقي.

وفيما يخص المقار الامتحانية، أكد "رضوان" أنه تم إعداد وتجهيز 21 لجنة امتحانية رئيسية موزعة جغرافيّاً على مستوى ديوان المديرية والإدارات التعليمية بالمحافظة (العريش، الشيخ زويد، رفح، بئر العبد، الحسنة، ونخل)، لضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب.

وتشمل هذه اللجان التخصصات المختلفة بواقع 11 لجنة للتعليم الصناعي، و7 لجان للتعليم التجاري، و3 لجان للتعليم الزراعي، مشدداً على استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات الرئيسية لتذليل أي عقبات قد تواجه اللجان طوال فترة الامتحانات