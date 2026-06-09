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وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب للشئون العربية التطورات الإقليمية

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وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب للشئون العربية التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب للشئون العربية التطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:18 صباحاً - بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفى مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

ما موقف مصر من تطورات الأوضاع في السودان؟

وتناول الاتصال الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أية كيانات موازية، فضلا عن أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع.

 

كما أكد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

 

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، مشدداً على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي–ليبي، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

 

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول ورفض أي سياسات من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة.

 

كما تناول الاتصال قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر والأهمية البالغة لاحترام قواعد القانون الدولي وعدم القيام بأية إجراءات احادية.

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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