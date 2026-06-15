قراءة الفاتحة ومداعبات تريزيجيه ومرموش أبرز لقطات مران المنتخب استعدادا لبلجيكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 12:30 صباحاً -

اختتم لاعبو منتخب مصر استعداداتهم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك قبل مواجهة منتخب بلجيكا غداً الإثنين على ملعب مدينة سياتل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وشهد التدريب الأخير عدة لقطات بارزة، كان أهمها قراءة الفاتحة في بداية المران لتعزيز الروح الحماسية، فى حين سادت أجواء من البهجة والمداعبات (الهزار) بين الثنائي عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، بينما حرص القائد محمد صلاح على الحديث وتحفيز زملائه أثناء التدريبات بالكرة.

للمزيد من أخبار كأس العالم 2026 اضغط هنا..

ويواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا فى العاشرة مساء غدٍ الاثنين، بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى للمجموعة السابعة بالمونديال.

مصر تشارك فى كأس العالم للمرة الرابعة

تشارك مصر في نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخها، بعد مشاركاتها السابقة في أعوام 1934 بإيطاليا، و1990 بإيطاليا، و2018 في روسيا، وتمثل هذه المشاركة محطة مهمة للكرة المصرية، حيث يسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية وترك بصمة مميزة فى البطولة العالمية الأكبر على مستوى المنتخبات.

الظهور المونديالي الأول للفراعنة

وكان الظهور الأول للمنتخب المصري في كأس العالم عام 1934، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في المونديال. ثم عاد الفراعنة إلى البطولة بعد غياب طويل دام 56 عاماً من خلال نسخة 1990، قبل أن يتأهل مجدداً إلى مونديال 2018 في روسيا. واليوم يعود المنتخب للمشاركة الرابعة وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية لتحقيق إنجاز تاريخي.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم بتوقيت القاهرة

ـ مصر vs بلجيكا 15يونيو - 10:00 مساء

ـ مصر vs نيوزيلندا 22 يونيو - 4:00 صباحًا

ـ مصر vs إيران 27 يونيو - 6:00 صباحًا