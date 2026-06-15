حسام حسن يستقر على خطة مواجهة بلجيكا.. ثلاثي الوسط كلمة السر في ضربة البداية بالمونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 12:30 صباحاً -

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على ملامح التشكيل والخطة الفنية التي سيخوض بها مواجهة بلجيكا المقررة مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

ويعتمد الجهاز الفني على طريقة 4-3-3، مع التركيز على التأمين الدفاعي وإغلاق المساحات أمام المنتخب البلجيكي، من خلال الدفع بالثلاثي حمدي فتحي وإمام عاشور ومروان عطية في خط الوسط، لتوفير التوازن بين الواجبات الدفاعية والانطلاقات الهجومية.

ومن المنتظر أن يقود رامي ربيعة وياسر إبراهيم قلب الدفاع أمام القوة الهجومية لبلجيكا، بينما يراهن المنتخب الوطني على سرعة محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في تنفيذ الهجمات المرتدة واستغلال المساحات خلف دفاع المنافس.

وبحسب المؤشرات الأخيرة، فإن التشكيل الأقرب لمنتخب مصر يضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما يتواجد حمدي فتحي وإمام عاشور ومروان عطية في وسط الملعب، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش وزيكو.

ويدخل منتخب مصر المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية في البطولة العالمية، خاصة أن المجموعة السابعة تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في النسخة التاريخية من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.