منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 12:30 صباحاً - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهد المران الختامي تركيز الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على الجوانب الفنية والخططية، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على التشكيل وطريقة اللعب، في إطار الاستعداد لخوض مواجهة قوية أمام المنتخب البلجيكي.

ويسعى منتخب مصر إلى تقديم بداية قوية في مشواره بالمونديال وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال منافسات دور المجموعات.