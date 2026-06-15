انتشال 5 أشخاص من ضحايا انقلاب سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

انتشال 5 أشخاص من ضحايا انقلاب سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم

منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم

حسام حسن يستقر على خطة مواجهة بلجيكا.. ثلاثي الوسط كلمة السر في ضربة البداية بالمونديال

حسام حسن يستقر على خطة مواجهة بلجيكا.. ثلاثي الوسط كلمة السر في ضربة البداية بالمونديال

قراءة الفاتحة ومداعبات تريزيجيه ومرموش أبرز لقطات مران المنتخب استعدادا لبلجيكا

قراءة الفاتحة ومداعبات تريزيجيه ومرموش أبرز لقطات مران المنتخب استعدادا لبلجيكا

اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"

اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"

الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

بورصة الكويت ترتفع 1.33%

بورصة الكويت ترتفع 1.33%

أخبار اليمن : ألمانيا تضرب بقوة في كأس العالم

أخبار اليمن : ألمانيا تضرب بقوة في كأس العالم

أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل

أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل

الرئيسية أخبار مصرية

منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم

منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 12:30 صباحاً - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

 

وشهد المران الختامي تركيز الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على الجوانب الفنية والخططية، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على التشكيل وطريقة اللعب، في إطار الاستعداد لخوض مواجهة قوية أمام المنتخب البلجيكي.

 

ويسعى منتخب مصر إلى تقديم بداية قوية في مشواره بالمونديال وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال منافسات دور المجموعات.

 

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق