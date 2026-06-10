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وزير التعليم يعتمد حافز إثابة 2000 جنيه لرؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل وألف للملاحظين

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وزير التعليم يعتمد حافز إثابة 2000 جنيه لرؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل وألف للملاحظين

وزير التعليم يعتمد حافز إثابة 2000 جنيه لرؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل وألف للملاحظين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 01:24 مساءً - في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، اعتمد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل  والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة .

 

وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه لكل منهما، بينما تقرر منح الملاحظ حافزًا بقيمة ١٠٠٠ جنيه، تقديرًا للجهود المبذولة في أعمال الامتحانات.

 

وفي هذا الإطار، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم توزيع خطابات الندب على المديريات والإدارات التعليمية يوم السبت المقبل الموافق ١٣ يونيو الجاري.

 

كما سيتم تفعيل عمل لجان الاعتذارات لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٦، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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