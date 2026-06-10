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ضبط (104) آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. و(37) حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين

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ضبط (104) آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. و(37) حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين

ضبط (104) آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. و(37) حالة تعاطٍ للمخدرات بين السائقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 02:18 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (104060) مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت أبرز المخالفات التي تم رصدها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1211 سائقًا، وتبين إيجابية 37 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 517 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص والأمن والمتانة.

كما جرى فحص 173 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت تعاطي 8 منهم للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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