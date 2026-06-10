ضبط متهم بإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية غير مرخصة بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 01:24 مساءً - ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية دون ترخيص، بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام المتهم بإنشاء وإدارة شبكة للبث التلفزيوني اللاسلكي تستقبل العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة بنطاق مركزي كفر صقر وأبو كبير بمحافظة الشرقية، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وعُثر بحوزته على عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها لاسلكيًا، بالإضافة إلى 3 محطات لتقوية إشارة البث بهدف توسيع نطاق الشبكة، وهاتف محمول تبين بفحصه احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بإدارته الشبكة غير المرخصة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.