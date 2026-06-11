تقارير : ترامب يغيب عن المباراة الافتتاحية لمنتخب أمريكا بكأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 11:18 صباحاً - نقلت وسائل إعلام أمريكية اعتزام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عدم حضور المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي بكأس العالم 2026، والمقرر أن تجمع المنتخب أمام أورجواى غدا الجمعة.

وسائل الإعلام الأمريكية تكشف غياب الرئيس الأمريكى عن الافتتاح

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية مثل مجلة "ذا أتليتيك" نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكى لن يحضر المباراة، المقرر إقامتها بلوس أنجلوس، في الوقت الذى لم يصدر فيه البيت الأبيض أو وزارة الخارجية تعقيبا فوريا على الأمر.

وزير الخارجية الأمريكى يشهد مباراة أمريكا وأورجواى

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أعلن في وقت سابق أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيحضر المباراة بين أمريكا وأورجواى، التي تعد أول مواجهة في هذا المونديال تُقام على الأراضي الأمريكية، على أن يرأس روبيو وفدا يضم معه وزير النقل شون دافي ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.

مباريات أمريكا بدور المجموعات

وسيخوض المنتخب الأمريكي مباراتين من أصل 3 في دور المجموعات على ملعب فريقَي لوس أنجلوس رامز ولوس أنجلوس تشارجرز في مدينة إنغلوود جنوب لوس أنجلوس، وإلى جانب باراجواي، سيواجه المنتخب الأمريكي كلا من أستراليا وتركيا.

انطلاق كاس العالم اليوم

وتنطلق بطولة كأس العالم مساء اليوم الخميس، بالمباراة الافتتاحية بين المكسيك، إحدى الدول المضيفة، وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.