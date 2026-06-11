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الكويت تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه بسبب الهجمات الإيرانية

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الكويت تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه بسبب الهجمات الإيرانية

الكويت تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه بسبب الهجمات الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، وذلك بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة. المتمثلة في غلق المجال الجوي عقب الهجمات الإيرانية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنها تتابع الأوضاع بشكل حثيث وعلى مدار الساعة بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية داخل دولة الكويت وخارجها، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في المجال الجوي.

وأفادت الهيئة بعودة الحركة التشغيلية الطبيعية في مطار الكويت الدولي، واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة، مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري لأي مستجدات قد تطرأ واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.

وجددت الهيئة التزامها بالحفاظ على سلامة المسافرين وحركة الملاحة الجوية، داعية الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على آخر المستجدات والمعلومات.كانت الهيئة قد أغلقت أجواءها مؤقتاً أمام الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة 4:50 صباحاً اليوم الخميس، حيث ذكرت أنه سيتم تحويل الرحلات إلى مطارات بديلة، وذلك في أعقاب الهجمات الإيرانية في المنطقة.  
هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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