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مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

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مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية.

كيف أكدت مصر تضامنها مع الدول الشقيقة؟

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الخميس، تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية، مجددةً رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة.

وشددت مصر على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركنًا أساسيًا من الأمن القومي المصرى والعربي، وعلى ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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