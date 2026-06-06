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متحدث الأوقاف: 26 قافلة دعوية لتعزيز التماسك الأسري وحماية الأبناء من الانحراف خلال الإجازة الصيفية

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متحدث الأوقاف: 26 قافلة دعوية لتعزيز التماسك الأسري وحماية الأبناء من الانحراف خلال الإجازة الصيفية

متحدث الأوقاف: 26 قافلة دعوية لتعزيز التماسك الأسري وحماية الأبناء من الانحراف خلال الإجازة الصيفية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 12:30 مساءً -  

أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أطلقت 26 قافلة دعوية تحت شعار «التماسك الأسري يحمي أبناءنا من الانحراف»، تزامنًا مع بدء الإجازة الصيفية، بهدف توعية الأسر بأهمية حسن استثمار أوقات الأبناء وتحصينهم من السلوكيات السلبية والمؤثرات الفكرية غير السوية.

 

وأوضح رسلان، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الأسرة كانت على مدار سنوات طويلة المؤثر الرئيسي في تشكيل شخصية الأبناء، إلا أن تعدد المؤثرات الحديثة، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة المختلفة، أدى إلى مزاحمة دور الأسرة، ما يستدعي تجديد برامج التوعية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التماسك الأسري في مواجهة التحديات المعاصرة.

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى إطلاق نشاط توعوي جديد داخل عدد من المساجد في 5 محافظات، يشارك فيه متخصصون في علم النفس والاجتماع والإعلام إلى جانب العلماء والدعاة، لمناقشة قضايا مجتمعية معاصرة، من بينها الإدمان الرقمي والسلوك على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تقديم معالجة متكاملة تجمع بين الرؤية الدينية والعلمية.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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