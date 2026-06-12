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مونوريل شرق النيل يخطف الأنظار ويترسخ كأيقونة للنقل الحديث

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مونوريل شرق النيل يخطف الأنظار ويترسخ كأيقونة للنقل الحديث

مونوريل شرق النيل يخطف الأنظار ويترسخ كأيقونة للنقل الحديث

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 05:18 مساءً - شهدت محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل امس، إقبالًا جماهيريًا كبيرا من المواطنين على المحطات، لاستقلال قطارات المونوريل في رحلات متتابعة ومتواصلة متجهين إلى منطقة النهر الأخضر بالعاصمة  الجديدة، للمشاركة في الاحتفالية الجماهيرية الكبرى التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمناسبة افتتاح كأس العالم ، وحيث  عكس هذا  التوافد الكبير من المواطنين  المكانة المتصاعدة لهذا المشروع الحضاري العملاق كأحد أبرز أعمدة منظومة النقل الحديثة في الجمهورية الجديدة.

 

أيقونة حضارية ووجهة مفضلة للمواطنين

 

كما يؤكد هذا الإقبال  أن مونوريل شرق النيل لم يعد مجرد وسيلة نقل متطورة فحسب، بل أصبح أيقونة حضارية ووجهة مفضلة للمواطنين خلال الفعاليات والاحتفالات الكبرى التي تحتضنها العاصمة  الجديدة، لما يوفره من تجربة تنقل سلسة وسريعة وآمنة، تجمع بين الحداثة والانضباط وجودة الخدمة وفق أرقى المعايير العالمية.

 

وأعرب الركاب عن انبهارهم بالمستوى الحضاري الراقي الذي يقدمه المونوريل، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في مفهوم النقل الجماعي الحديث، ومشيدين بسرعته الفائقة وانتظام تشغيله ونظافة محطاته وعرباته، فضلًا عن مستويات الراحة والأمان المتقدمة التي يوفرها لرواده.

 

 

مونوريل شرق النيل أصبح أحد أهم إنجازات البنية التحتية الحديثة 

 

وأكد العديد من المواطنين أن مونوريل شرق النيل أصبح أحد أهم إنجازات البنية التحتية الحديثة في مصر، ونقلة حضارية حقيقية في ربط القاهرة الكبرى بالعاصمة  الجديدة، مشيرين إلى حرصهم على الاعتماد عليه بشكل دائم في رحلاتهم المستقبلية لما يقدمه من اختصار كبير للوقت والجهد وتجربة تنقل تضاهي أرقى الأنظمة العالمية.

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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