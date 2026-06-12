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​"تعليم القاهرة" تعلن فتح باب التقديم للمدارس الرياضية للعام 2026/2027

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​"تعليم القاهرة" تعلن فتح باب التقديم للمدارس الرياضية للعام 2026/2027

​"تعليم القاهرة" تعلن فتح باب التقديم للمدارس الرياضية للعام 2026/2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 06:30 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، عن بدء سحب ملفات التقديم للمدارس الرياضية للعام الدراسي 2026/2027. تبدأ فترة سحب الملفات من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026.

 

 

​أماكن سحب ملفات التقديم

​يمكن للراغبين سحب ملفات التقديم من المدارس التالية:

​مدرسة أبو بكر الصديق الرياضية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية.

​مدرسة السلحدار الرياضية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

​وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رعاية الموهوبين رياضيًا، واكتشاف العناصر المتميزة وصقل مهاراتهم، لإعداد جيل قادر على المنافسة ورفع اسم مصر فى المحافل الرياضية الدولية.

 

​شروط القبول بالمدارس الرياضية

​حددت المديرية مجموعة من الشروط الأساسية للقبول، وهي:

​أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الابتدائي ومنقولًا إلى الصف الأول الإعدادي.

​سحب ملف التقديم من المدرسة الرياضية خلال الفترة المحددة.

​بالنسبة للمرحلة الثانوية، يُقبل الحاصلون على الشهادة الإعدادية في حال وجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوي الرياضي.

​اجتياز الاختبارات الثقافية والعلمية والرياضية المقررة.

 

​استثناءات لأبطال البطولات الرياضية

​تمنح المدارس الرياضية ميزة القبول لأصحاب المراكز من الأول إلى الرابع في البطولات الرسمية (الدولية، العربية، الإفريقية، والجمهورية) المعتمدة من الاتحادات المختصة، وذلك دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، في حدود الأماكن الشاغرة. وينطبق ذلك أيضاً على أبطال بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، والبطولات المدرسية المعتمدة.

 

​الاختبارات والكشوف الطبية المطلوبة

​يخضع الطلاب المقبولون لاختبارات دقيقة تشمل اختبارات القوام، الاختبارات البدنية، المهارية، والثقافية الرياضية. كما يشترط للقبول اجتياز الكشف الطبي عبر التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية، والذي يتضمن:

 

​فحص النظر.

 

​فحص الصدر.

 

​فحص القلب.

 

​تحليل دم كامل.

 

​اختبار ذكاء.

 

 

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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