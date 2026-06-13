رئيس الوزراء يتفقد مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولى الساحلى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 04:24 مساءً -

خلال جولته اليوم بمحافظة البحيرة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي، الذي يأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة النقل، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى نقطة التفقد، اللواء/ حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، وعدد من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي، من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم، ويعتبر الطريق الرئيسي الذي يربط الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (بورسعيد - دمياط - الإسكندرية - جرجوب)، ويمر بعدد 7 محافظات هي: بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، كما يخدم عدداً من المناطق الصناعية في بورسعيد، ودمياط الجديدة، وجمصة، ومطوبس بكفرالشيخ، وعدداً من المدن الجديدة مثل دمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة.

ومن نقطة مشاهدة مطلة على المشروع، تعرف رئيس الوزراء على موقف تنفيذ القطاع الذي تشهده الزيارة ضمن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي بمحافظة البحيرة، في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الاسكندرية الزراعي؛ حتى تقاطعه مع طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي (قطاع 7") بطول 13 كم، حيث تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال تطوير هذا القطاع عبر إنشاء طريق متكامل في الاتجاه الجنوبي (اتجاه بورسعيد)، يضم 3 حارات خدمة خرساني و3 حارات أسفلت/ لكل اتجاه، حيث تم استغلال حرم ومنافع الري وحرم الطريق لتفادي الدخول في الأراضي الزراعية إلا في أضيق الحدود ليصبح الطريق بعدد 6 حارات مرورية في كل اتجاه.

كما تم خلال الجولة الاطلاع على ماتم وجار تنفيذه في إطار الخطة الشاملة لتطوير الطريق بدءاً من بورسعيد حتى السلوم؛ حيث تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال تطوير الطريق في المسافة من دمياط (مدينة الأثاث) حتى بلطيم، مروراً بجمصة والمنصورة الجديدة بطول 64 كم، بواقع 37 كم بنطاق محافظة دمياط و27 كم بنطاق محافظة الدقهلية، حيث انه جار تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 متراً في كل اتجاه في هذه المسافة، ورفع كفاءة الطريق ليصبح بعرض 6 حارات بكل اتجاه؛ منها 3 حارات من الرصف الخرساني بكل اتجاه تخصص للشاحنات لفصل حركتها عن حركة المركبات الصغيرة لزيادة الأمان والسلامة على الطرق، بالإضافة إلى الحد من تأثير الحمولات الزائدة للشاحنات على الطرق. كما يتضمن المشروع أيضاً إنشاء 23 كوبري علوي لخدمة مرتادي الطريق والكيانات المتاخمة له.

كما تم كذلك الانتهاء من رفع كفاءة الطريق بدءاً من مدينة جمصة (كم ٨٠) حتى مدينة البرلس (كم ۱۳۰) وكذا الانتهاء من رفع كفاءة المسافة من مدينة الإسكندرية حتى مدينة مطروح، وجار إنشاء طريق شاحنات خرساني بدءاً من مدينة دمياط (كم 50) حتى كراكة الرمال السوداء (كم ۱۳۲) بالإضافة إلى أنه جار رفع كفاءة بعض النقاط المتفرقة بالمسافة من مدينة مطروح إلى مدينة السلوم بطول ٢٤٠ كم، وجار تنفيذ أعمال توسعة الطريق بهذه القطاعات.