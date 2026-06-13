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الزمالك يبدأ التفاوض مع جوميز لتسوية مستحقاته وإنهاء أزمة القيد خلال ساعات

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الزمالك يبدأ التفاوض مع جوميز لتسوية مستحقاته وإنهاء أزمة القيد خلال ساعات

الزمالك يبدأ التفاوض مع جوميز لتسوية مستحقاته وإنهاء أزمة القيد خلال ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 06:30 مساءً - بدأ مسؤولو نادي الزمالك تحركات مكثفة خلال الساعات الأخيرة للتوصل إلى تسوية نهائية مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، من أجل سداد مستحقاته المالية المتأخرة وإنهاء القضية المرفوعة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

 

 

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وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان إدارة تطبيق "زملكاوي" الرسمي نجاحها في توفير 50% من قيمة مستحقات جوميز، في محاولة لدعم جهود مجلس الإدارة لحل أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي خلال الفترة الحالية.

 

 

 

جوميز يطالب الزمالك بـ120 ألف دولار

وكان جوميز قد تقدم بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة، والتي تُقدر بنحو 120 ألف دولار، ما أدى إلى صدور قرار بإيقاف قيد اللاعبين الجدد لحين سداد المبلغ المستحق للمدرب البرتغالي.

 

ويأمل مسؤولو الزمالك في التوصل لاتفاق نهائي مع جوميز خلال الساعات المقبلة، بما يسمح برفع أحد ملفات إيقاف القيد، في ظل مساعي النادي لإنهاء كافة القضايا العالقة أمام "فيفا" قبل فتح باب تسجيل الصفقات الجديدة.

 

في الوقت نفسه، يواصل الزمالك العمل على حل بقية الملفات التأديبية، بعدما أظهر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة إيقاف قيد جديدة على النادي بسبب قضية الفلسطيني عمر فرج، ليبقى ملف القيد على رأس أولويات الإدارة خلال الفترة الحالية.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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