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رئيس الوزراء: مضاعفة سعة الطريق الدولى الساحلى بين بورسعيد والإسكندرية

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رئيس الوزراء: مضاعفة سعة الطريق الدولى الساحلى بين بورسعيد والإسكندرية

رئيس الوزراء: مضاعفة سعة الطريق الدولى الساحلى بين بورسعيد والإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 06:30 مساءً -  

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الطريق الدولي الساحلي بداية من بورسعيد حتي السلوم يمتد لمسافة 800 كيلو متر، متابعا: "شهد هذا الطريق تطوير كبير بداية من الإسكندرية إلى مطروح وحاليا من مطروح إلى السلوم".

 

 

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم: "هناك شكاوي فى المسافة بين بورسعيد والإسكندرية بسبب حجم الحركة الضخم وعربات النقل.. وبالفعل استعرضنا مضاعفة سعة الطريق.. 6 حارات فى كل اتجاه وجزء خرساني لسيارات النقل حتي يصمد أمام حركات النقل الثقيلة فى هذا الطريق الحيوي ونتابع مع وزارة النقل والجهات المعنية عملية التنفيذ".

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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