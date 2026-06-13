رئيس الوزراء: مضاعفة سعة الطريق الدولى الساحلى بين بورسعيد والإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 06:30 مساءً -

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الطريق الدولي الساحلي بداية من بورسعيد حتي السلوم يمتد لمسافة 800 كيلو متر، متابعا: "شهد هذا الطريق تطوير كبير بداية من الإسكندرية إلى مطروح وحاليا من مطروح إلى السلوم".

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم: "هناك شكاوي فى المسافة بين بورسعيد والإسكندرية بسبب حجم الحركة الضخم وعربات النقل.. وبالفعل استعرضنا مضاعفة سعة الطريق.. 6 حارات فى كل اتجاه وجزء خرساني لسيارات النقل حتي يصمد أمام حركات النقل الثقيلة فى هذا الطريق الحيوي ونتابع مع وزارة النقل والجهات المعنية عملية التنفيذ".