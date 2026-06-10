رئيس الكونغو الديمقراطية: يجب أن يكون لأفريقيا صوت أعلى فى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 07:24 مساءً - أكد الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على العلاقات التاريخية التي تربط بلاده مع مصر، والأواصر المشتركة بيننا من أجل السيادة والاستقلال للشعوب الأفريقية.

وأعرب الرئيس تشيسيكيدي- فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى- عن خالص شكره وعميق إمتنانه للرئيس السيسى، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والترحيب به والوفد المرافق له، كما وجه التحية للشعب المصرى العظيم بتاريخه وحضارته ، مشيدًا بالعلاقات التي تربطه مع الشعب الكونغولي .

وأضاف رئيس جمهورية الكونغو أن مباحثاته مع الرئيس السيسى شهدت صراحة وثقة وتوافقًا في الرؤي فيما يتعلق بالتحديات التي تخص البلدين والقارة الأفريقية والعالم، مضيفاً أنه تم خلال المناقشات استعراض أوجه علاقات ومجالات التعاون الثنائي وآفاق تعزيزها لاسيما المشاورات الدبلوماسية والسياسية ومجالات النقل والبيئة والصحة والسياحة والتطوير العمرانى.

وأعرب الرئيس الكونغولي عن سعادته بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الجانبين، مؤكداً أهمية التعاون بين القاهرة وكينشاسا كمحور لتعاون الجنوب والبحث عن حلول أفريقية للتحديات التي تواجه القارة .

كما أشاد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بمشروع إنشاء الجناح المصرى لجراحات القلب والأوعية الدموية في مستشفي النهضة بالكونغو والذى له دلالة كبيرة ورمزية إنسانية للتعاون بين البلدين .

كما تقدم الرئيس الكونغولي بخالص شكره للرئيس السيسى على الدعم الذى قدمته مصر لبلاده في مكافحة وباء إيبولا ، مما يؤكد عمق الصداقة بين الأشقاء الأفارقة .

وأوضح الرئيس تشيسيكيدي أن المباحثات تطرق إلى بحث الفرص الاستثمارية والاقتصادية في الكونغو والتي تقع في قلب أفريقيا وتتمتع بالعديد من الفرص في مجالات التعدين والزراعة والطاقة والبنية التحتية، مرحباً بلقاء ممثلي مجتمع الأعمال المصريين والربط بين مجتمع الأعمال في البلدين ورواد الأعمال لبحث الفرص الاستثمارية .

وأضاف رئيس الكونغو الديمقراطية أنه بحث مع الرئيس السيسى أيضاً الأزمات السياسية في المنطقة والوضع الأمني في البحيرات العظمي والوضع في السودان والتوترات في الشرق الأوسط، وأكدت عزم بلادنا للدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها وحماية شعبنا وبناء سلام عادل ومستدام .

كما تقدم بخالص شكره للرئيس السيسى على دعم مصر لسيادة الكونغو ووحدة وسلانة أراضيه، لافتاً إلى أن السلام لن يكون مستدام إلا إذا كان قائماً على احترام القانون الدولى وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأشار الرئيس الكونغولي إلى أنه اتفق مع الرئيس السيسى على تعزيز التنسيق الافريقي المشترك ويجب أن يكون لأفريقيا صوت أعلى في العالم والدفاع عن مصالحنا وبناء نظام دولي أكثر عدلاً وتمثيلاً لدول القارة .

وقال إن لقاءه مع الرئيس السيسى مثل مرحلة فارقة لتعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على رغبتنا لبناء شراكة استراتيجية تقوم على الصداقة بين الشعبين ورؤية مشتركة لأفريقيا .

وأشار الرئيس الكونغولي إلى أن أفريقيا قادرة على تحويل مواردها لخدمة أبناءها وتقدمها وتحقيق الرخاء لهم.

وفى ختام كلمته أعرب الرئيس "تشيسيكيدي" عن خالص تقديره للرئيس السيسى والشعب المصرى على كرم الضيافة والمناقشات بين الجانبين. كما أعرب عن أمله أن يستمر توطيد أواصر العلاقات والصداقة بين الجانبين لصالح الشعبين الشقيقين وقارة أفريقيا.