ترتيب هدافي منتخب مصر فى كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 08:18 مساءً - نجح منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن فى تحقيق الفوز على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 فى المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الاثنين على ملعب بمدينة فانكوفر فى كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ترتيب هدافي مصر في تاريخ كأس العالم

محمد صلاح - 3 أهداف

عبد الرحمن فوزي - هدفين

مجدي عبد الغني - هدف واحد

إمام عاشور - هدف واحد

مصطفى زيكو - هدف واحد

محمود تريزيجيه - هدف واحد

نتيجة منتخب مصر أمام بلجيكا

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومين فيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، تقدم إمام عاشور لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67 من زمن اللقاء.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة، متفوقًا على منتخبات قوية بفضل صلابته الدفاعية وخبرات لاعبيه الدوليين.

وخاض منتخب مصر وديتين قبيل انطلاق كاس العالم، فاز في الأولى على روسيا بهدف دون رد في القاهرة، وخسر في الثانية أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في أمريكا.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.