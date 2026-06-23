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وزير الخارجية ونظيره السورى يؤكدان عمق الروابط التاريخية والشعبية بين البلدين

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وزير الخارجية ونظيره السورى يؤكدان عمق الروابط التاريخية والشعبية بين البلدين

وزير الخارجية ونظيره السورى يؤكدان عمق الروابط التاريخية والشعبية بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 10:24 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، بأسعد الشيبانى وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى دورته العادية المستأنفة الـ 165 المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.

 

تأكيد أهمية تعزيز العلاقات المصرية السورية

وأكد الوزيران على عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تجمع مصر وسوريا، مشيرين إلى أهمية البناء على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري إلى القاهرة مطلع شهر مايو الماضي.

 

ورحبا بعقد الاجتماع الحكومي المصري - السوري الثاني على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية بالتجارة والاستثمار في البلدين، لبحث الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك.

 

إدانة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية

ومن جانبه، أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لسيادة سوريا، مؤكداً ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ، مؤكدا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

 

كما نوه الوزير عبد العاطى بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الوطنية السورية، ورفض أى تدخلات خارجية في شئونها الداخلية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله.

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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