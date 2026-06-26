الداخلية: لا شروط جديدة لترخيص السيارات.. وشهادة الاستعلام الأمني إجراء تنظيمي قائم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 10:24 مساءً - نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استحداث شروط جديدة لترخيص السيارات، تتضمن إلزام المواطنين بالحصول على شهادة استعلام أمني.

وأكد مصدر أمني أن ما ورد في مقطع الفيديو المتداول غير صحيح، موضحًا أنه لم يتم استحداث أي إجراءات جديدة في منظومة ترخيص السيارات.

وأضاف المصدر أن شهادة الاستعلام الأمني ليست شرطًا جديدًا، وإنما تُعد إجراءً تنظيميًا معمولًا به بالفعل داخل وحدات المرور، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها، ولا يمثل أي تغيير أو إضافة على إجراءات الترخيص الحالية.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.