حجز مجدي شطة 24 ساعة وتحليل مخدرات بعد ضبطه في المرج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 11:18 مساءً - أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار كريم حنفي، بحجز مطرب المهرجانات مجدي شطة لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل كشف المخدرات، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية عن ضبط المتهم وبحوزته 10 جرامات من مخدر الآيس، إلى جانب 560 جنيهًا، قالت التحريات إنها من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على مجدي شطة بمنطقة المرج، أثناء تواجده في محيط حملة أمنية استهدفت أحد مروجي المواد المخدرة، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أنه كان بصدد شراء مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وأضافت التحريات أن قوات الأمن عثرت بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المرج، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وأوضحت التحقيقات أن عملية الضبط جاءت خلال مداهمة أمنية استهدفت أحد مروجي المخدرات، حيث تصادف وجود مجدي شطة بمكان الضبط، وتم القبض عليه مع المتهم الرئيسي، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.