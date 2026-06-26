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«الصحة»: الخبير المصري الأسترالي جوزيف حنا يجري 13 تدخلاً متقدماً بالمجان لعلاج الانسداد المزمن بالشرايين التاجية

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«الصحة»: الخبير المصري الأسترالي جوزيف حنا يجري 13 تدخلاً متقدماً بالمجان لعلاج الانسداد المزمن بالشرايين التاجية

«الصحة»: الخبير المصري الأسترالي جوزيف حنا يجري 13 تدخلاً متقدماً بالمجان لعلاج الانسداد المزمن بالشرايين التاجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 09:30 مساءً - واصلت وزارة الصحة والسكان، برنامج استقدام الخبراء الدوليين، بتنظيم زيارة للدكتور جوزيف حنا، استشاري القلب التداخلي المصري الأسترالي وزميل الكلية الملكية البريطانية والكلية الملكية الأسترالية، إلى مستشفى مبرة مصر القديمة التابع للمؤسسة العلاجية، والمعهد القومي للقلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور جوزيف حنا أجرى 13 تدخلاً علاجيًا متقدمًا بالمجان لحالات الانسداد المزمن بالشرايين التاجية، شملت حالات معقدة تتطلب مهارات تخصصية دقيقة، بهدف نقل أحدث الخبرات العالمية وتدريب الكوادر الطبية المصرية.

 

وأكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن استقدام الخبراء الدوليين يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير الكوادر البشرية، مشيرة إلى تدريب 6 أخصائيين و11 استشاريًا من خلال ورش العمل والأنشطة التدريبية المصاحبة. كما ألقى الدكتور حنا محاضرة علمية عبر تقنية الاتصال المرئي حول عوامل نجاح التدخلات العلاجية لهذه الحالات، شارك فيها 30 طبيبًا من مختلف مستشفيات الوزارة.

 

وأشارت الدكتورة إسراء أبوزيد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، إلى أن التدريب العملي المباشر داخل بيئة العمل يسهم في رفع كفاءة الأطباء وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الحالات المعقدة وفق أحدث البروتوكولات العالمية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

 

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة للارتقاء بمستوى الرعاية القلبية وتطوير المهارات المتخصصة للكوادر الطبية المصرية.

 

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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