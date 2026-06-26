سيناريوهات التأهل تكشف الطريق لمنتخب الفراعنة لدور 32 بعد فوز اليوم

سيناريوهات التأهل تكشف الطريق لمنتخب الفراعنة لدور 32 بعد فوز اليوم

وزير الاستثمار: الإصلاح الاقتصادي يرتكز على تيسير الإجراءات للمستثمرين ورقابة فعالة تحمي الأسواق

وزير الاستثمار: الإصلاح الاقتصادي يرتكز على تيسير الإجراءات للمستثمرين ورقابة فعالة تحمي الأسواق

ضبط أطراف مشاجرة بين عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول فى القاهرة

ضبط أطراف مشاجرة بين عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول فى القاهرة

«صوت الأمة» في جولة ميدانية موسعة مع محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية

«صوت الأمة» في جولة ميدانية موسعة مع محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية

ضبط شخصان فى المنوفية قاما بآداء مشهد تمثيلى لبيع خبز مدعم فى الطريق العام

ضبط شخصان فى المنوفية قاما بآداء مشهد تمثيلى لبيع خبز مدعم فى الطريق العام

فقرة ترفيهية بكرة سلة تجمع حسام حسن مع ثلاثي المنتخب قبل مواجهة إيران.. فيديو

فقرة ترفيهية بكرة سلة تجمع حسام حسن مع ثلاثي المنتخب قبل مواجهة إيران.. فيديو

وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل

وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس نادي الشرقية بحضور رئيس رابطة الأندية المحترفة

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس نادي الشرقية بحضور رئيس رابطة الأندية المحترفة

الرئيسية أخبار مصرية

شوبير يحافظ على مكانه.. حسام حسن يستقر على حارس مصر أمام إيران في المونديال

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شوبير يحافظ على مكانه.. حسام حسن يستقر على حارس مصر أمام إيران في المونديال

شوبير يحافظ على مكانه.. حسام حسن يستقر على حارس مصر أمام إيران في المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 08:18 مساءً -  

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الفراعنة خلال مواجهة إيران، المقررة غدًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويأتي قرار الجهاز الفني بعد المستوى المميز الذي قدمه شوبير في أول مباراتين بالبطولة، ليساهم في تصدر منتخب مصر للمجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع بلجيكا (1-1) والفوز على نيوزيلندا (3-1).

وأكد حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن المنتخب يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز فقط، دون الالتفات إلى أي حسابات أخرى، مشددًا على احترامه لمنتخب إيران الذي يحتل المركز الـ21 عالميًا.

وأشار المدير الفني إلى أن جميع لاعبي المنتخب جاهزون للمباراة، وأنه لا يفرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، مؤكدًا ثقته الكاملة في جميع عناصر الفريق، وأن الخبرات والانضباط والالتزام داخل المعسكر كانت من أبرز أسباب النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في البطولة.

وأضاف أن محمد صلاح لاعب استثنائي، لكن منتخب مصر يعتمد على الأداء الجماعي، مؤكدًا أن رغبة اللاعبين والقراءة الفنية الجيدة للمباريات كانتا وراء الظهور المشرف للفراعنة في كأس العالم، مختتمًا رسالته للجماهير بالتأكيد على أن المنتخب سيقاتل من أجل إسعادهم ولن يدخر جهدًا في أي مباراة.


 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إخترنا لك

محمود صابر: فخور بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم.. وهدفنا الفوز على إيران وإسعاد الجماهير

أخبار ذات صلة

0 تعليق