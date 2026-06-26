شوبير يحافظ على مكانه.. حسام حسن يستقر على حارس مصر أمام إيران في المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 08:18 مساءً -

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الفراعنة خلال مواجهة إيران، المقررة غدًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويأتي قرار الجهاز الفني بعد المستوى المميز الذي قدمه شوبير في أول مباراتين بالبطولة، ليساهم في تصدر منتخب مصر للمجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع بلجيكا (1-1) والفوز على نيوزيلندا (3-1).

وأكد حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن المنتخب يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز فقط، دون الالتفات إلى أي حسابات أخرى، مشددًا على احترامه لمنتخب إيران الذي يحتل المركز الـ21 عالميًا.

وأشار المدير الفني إلى أن جميع لاعبي المنتخب جاهزون للمباراة، وأنه لا يفرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، مؤكدًا ثقته الكاملة في جميع عناصر الفريق، وأن الخبرات والانضباط والالتزام داخل المعسكر كانت من أبرز أسباب النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في البطولة.

وأضاف أن محمد صلاح لاعب استثنائي، لكن منتخب مصر يعتمد على الأداء الجماعي، مؤكدًا أن رغبة اللاعبين والقراءة الفنية الجيدة للمباريات كانتا وراء الظهور المشرف للفراعنة في كأس العالم، مختتمًا رسالته للجماهير بالتأكيد على أن المنتخب سيقاتل من أجل إسعادهم ولن يدخر جهدًا في أي مباراة.



