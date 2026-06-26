سيناريوهات التأهل تكشف الطريق لمنتخب الفراعنة لدور 32 بعد فوز اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 06:30 مساءً - بات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 مسألة وقت، بعد نهاية مباريات أول ست مجموعات، حيث تصدر الفراعنة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، مع اقتراب حسم بطاقة العبور بشكل كبير قبل الجولة الأخيرة.

ويمتلك المنتخب المصري أفضلية واضحة قبل مواجهة إيران المرتقبة، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة، ويأتي منتخبا بلجيكا وإيران فى المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين لكل منهما.

ولا يوجد سوى سيناريو وحيد قد يحرم الفراعنة من الاستمرار في البطولة، ما يجعل موقفهم في غاية القوة قبل الجولة الحاسمة.

منافس مصر في دور الـ32.. صورة أولية وفق النتائج الحالية

ووفقًا للمعطيات الحالية فى البطولة، فإن منتخب مصر قد يواجه كوريا الجنوبية في دور الـ32، حال استمرار نتائج المجموعات دون تغييرات حتى نهاية دور المجموعات.

وتم استبعاد بعض الاحتمالات الخاصة بالمركز الثالث، بعد تأهل منتخبات من مجموعات أخرى مثل البوسنة والهرسك والسويد، ما أعاد رسم خريطة المنافسين المحتملين للفراعنة.

أولًا: حال صدارة المجموعة السابعة

إذا نجح منتخب مصر في الحفاظ على صدارة مجموعته، فيواجه أحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث فى المجموعات (الأولى أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة)، وجاءت أبرز الاحتمالات كالتالي:

ثالث المجموعة الأولى (كوريا الجنوبية)

ثالث المجموعة الثامنة (كاب فيردي حاليًا)

ثالث المجموعة التاسعة (السنغال حاليًا)

ثالث المجموعة العاشرة (الجزائر حاليًا)

وفي هذه الحالة، تقام مباراة مصر في دور الـ32 يوم الأربعاء 1 يوليو، في الساعة 11 مساءً.

ثانيًا: حال التأهل كوصيف للمجموعة

أما إذا تأهل منتخب مصر في المركز الثاني فسيكون على موعد مع مواجهة وصيف المجموعة الرابعة، والذي يتمثل حاليًا فى منتخب أستراليا.

وتُقام المباراة في هذه الحالة يوم الجمعة 3 يوليو، في تمام الساعة 9 مساءً، في مواجهة لا تقل صعوبة عن سيناريو الصدارة.

ثالثًا: حال التأهل ضمن أفضل الثوالث

أما فى حال تأهل منتخب مصر ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث فقد تختلف هوية المنافس بشكل كبير، حيث يواجه:

متصدر المجموعة الثانية (سويسرا حاليًا)

أو

متصدر المجموعة التاسعة (فرنسا حاليًا)

وفي هذه الحالة:

إذا كان المنافس فرنسا، تُقام المباراة يوم الثلاثاء 30 يونيو عند منتصف الليل (11:59 مساءً).

وإذا كان المنافس سويسرا تُقام المباراة يوم الجمعة 3 يوليو في تمام السادسة صباحًا.

أرقام تمنح الفراعنة أفضلية تاريخية

وتمكن منتخب مصر أخيرًا من كسر عقدته في كأس العالم، بعد أن حقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليخرج من قائمة المنتخبات التي لم تحقق أي انتصار في المونديال.

وخاض الفراعنة 8 مباريات في تاريخهم بالبطولة، حققوا خلالها فوزًا واحدًا، مقابل 3 تعادلات و5 هزائم، قبل أن يأتي الانتصار التاريخي في النسخة الحالية ليمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

مواجهة إيران.. الخطوة الأخيرة قبل الحسابات النهائية

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في السادسة صباح السبت، بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع بلجيكا في الجولة نفسها، في مباريات قد تعيد رسم خريطة المجموعة بالكامل قبل تحديد منافس الفراعنة في دور الـ32.