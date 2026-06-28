نتنياهو: الاتفاق الإطاري مع لبنان يضعف نفوذ إيران.. ويغير معادلات الصراع في المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 12:30 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التفاهمات الأخيرة مع لبنان تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الصراع الإقليمي، معتبرًا أن الاتفاق الإطاري من شأنه إضعاف ما وصفه بـ"محور إيران" وتقليص نفوذه السياسي في المنطقة.

وأضاف نتنياهو أن توقيع الحكومة اللبنانية على الاتفاق يعكس، بحسب تعبيره، توجهًا لإبعاد إيران وحزب الله عن المشهد اللبناني، مشيدًا بما وصفه بـ"شجاعة" الحكومة اللبنانية في اتخاذ هذه الخطوة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه كان يعارض في السابق أي انسحاب أحادي الجانب، إلا أنه يرى أن المعادلة تغيرت مع ما قال إنه موقف أمريكي ولبناني مشترك تجاه الدور الإيراني في لبنان، معتبرًا أن ذلك يعزز أمن إسرائيل ويحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.