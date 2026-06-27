وزيرة التنمية المحلية تتابع غرق صندل بميناء السد العالي.. وتوجه باحتواء البقعة الزيتية وحماية بحيرة ناصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 10:24 مساءً - تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تداعيات حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، موجهة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الآثار البيئية وحماية جودة المياه ببحيرة ناصر.

ووجهت الوزيرة فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان بسرعة سحب عينات من المياه بمنطقة الحادث وإجراء التحاليل المعملية اللازمة، إلى جانب تكثيف أعمال الرصد البيئي لمتابعة تطورات الموقف.

وتلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، تضمن تفاصيل الحادث والإجراءات التي جرى اتخاذها منذ اللحظات الأولى، حيث تم التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وفرع جهاز شؤون البيئة بأسوان، بالتعاون مع الجهات المختصة لاحتواء الآثار البيئية المحتملة.

وأوضح التقرير أن الصندل غرق بالكامل على عمق يقارب 15 مترًا، مع رصد بقعة زيتية تُقدر بنحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا، نتيجة تسرب الوقود والزيوت من خزان الوقود ومحركات الصندل، وذلك داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن ببحيرة ناصر، بعيدًا عن مجرى المياه الجاري.

وأضافت الوزارة أن نتائج التحاليل المعملية أظهرت تجاوز بعض مؤشرات جودة المياه للحدود المسموح بها بسبب وجود طبقة من الزيوت والسولار على سطح المياه، وعلى الفور جرى التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها البيئية، مع استمرار أعمال الرصد وقياس جودة المياه.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة، والإسراع في احتواء أي آثار بيئية، مشددة على أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.